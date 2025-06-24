Восемь волгоградцев обвиняются в банковских махинациях на Ставрополье

Следственные органы ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершили расследование дела в отношении восьми жителей Волгограда, обвиняемых в краже денег с банковских счетов. Группа родственников обманула 26 ставропольцев и двух жителей других регионов, украв в общей сложности свыше 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба МВД Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что участники группировки в течение нескольких лет звонили гражданам, представляясь работниками банков. Мошенники подбирали абонентские номера, узнавали контактные данные владельцев и связывались с будущими жертвами. Обращаясь по имени и отчеству и при необходимости имитируя женский голос, они сообщали ложную информацию о возможности вернуть ранее украденные деньги или обналичить бонусы на счетах.

Затем обвиняемые выманивали полные номера банковских карт граждан либо их родственников, а также коды из СМС-сообщений, получая доступ к чужим банковским приложениям. После этого со счетов тайно списывались все средства, включая оформление и обналичивание кредитных карт и займов.

Для конспирации похищенные деньги часто якобы по ошибке переводились на посторонние счета. С их владельцами фигуранты сразу связывались и убеждали выполнить возврат средств.

Семь обвиняемых заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Следователи наложили арест на денежные средства и шесть автомобилей подельников для возмещения ущерба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Волгограда.

Николай Аксенов