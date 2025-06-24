В Сосновском районе в ДТП с питбайком погибли два подростка

После столкновения питбайка с электроопорой в Сосновском районе погибли два подростка, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительной информации, днем 24 июня возле дома №1 на улице Взлетная в селе Казанцево 15-летний водитель питбайка не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в электроопору. В результате ДТП он и 15-летний пассажир погибли на месте. Оба участника аварии были без защитной экипировки и шлемов. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска