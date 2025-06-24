Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад сейчас настаивает на перемирии на Украине без дополнительных условий, от чего ранее категорически отказывался президент Украины Владимир Зеленский.

«Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя. Кричали просто, до истерики. Через какое-то время лозунг сменился, и уже стали громогласно заявлять о том, что Россия не должна победить на Украине»,— сказал господин Лавров.

«А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий. Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя»,— добавил он.

«То есть фиаско западной стратегии, да и тактики, очевидно, но Европа по-прежнему старается»,— заключил министр, выступая на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).

По словам господина Лаврова, подходы России к урегулированию конфликта на Украине остаются неизменными. По его словам, президент Владимир Путин подтвердил это на Петербургском международном экономическом форуме, в отличие от западных лидеров, чьи подходы постоянно меняются.