Половина ижевчан назвали IT-сферу самой перспективной для построения карьеры

42% ижевчан считают, что наибольшие карьерные возможности сегодня открыты в сфере информационных технологий: выпускники ведущих технических вузов зарабатывают в среднем от 280 тыс. руб. через пять лет после окончания университета, следует из данных опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вторым популярным направлением оказалось строительство, которое отметили 14% горожан. Далее идут медицина (13%), нефтегазовая отрасль (12%), торговля и производство (по 11%), финансы (10%) и сфера услуг (5%).

Женщины чаще видят карьерные перспективы в IT, медицине, дизайне, науке, торговле и сфере услуг, тогда как мужчины делают ставку на строительство, нефтегазовый сектор и энергетику.

Среди других перспективных направлений респонденты отметили робототехнику, психологию, блогинг, сервисы доставки, аналитику, авиацию и шоу-бизнес.