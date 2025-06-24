Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Белгородской области

В Белгородской области украинский дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района. Находившийся в машине мужчина погиб на месте, его жена получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Женщина получила осколочные ранения лица, ей оказали помощь в Борисовской ЦРБ. От госпитализации она отказалась.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 36 населенных пунктов Белгородской области. Поселения Грайворонского муниципального округа подверглись обстрелу 23 боеприпасов. Краснояружский район обстреляли 64 снарядами, по нему ударил 21 беспилотник, из которых только один был сбит. По Шебекинскому муниципальному округу выпустили 33 дрона, из них удалось перехватить 27.

В Грайворонском районе были ранены две женщины, одна из них — боец самообороны. В селе Муром Шебекинского муниципального округа при детонации дрона пострадала еще одна женщина. Ее состояние медики оценили как среднетяжелое.