Более 24 тыс. свердловчан обратились за медпомощью из-за укусов клещей

С начала сезона 2025 года за медицинской помощью в Свердловской области обратились 24,3 тыс. человек, пострадавших от присасывания клещей, сообщили в пресс-службе региональнального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Несмотря на это, число пострадавших остается ниже средних многолетних значений. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 117 человек (диагноз подтвержден у 13), с подозрением на клещевой боррелиоз — 193 человека (подтвержден у 84).

В лабораториях исследовали 23,8 тыс. клещей, возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, лайм-боррелиоза — в 42,4%, моноцитарного эрлихиоза — в 3,1%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,1%.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено 173,6 тыс. вакцинаций и 348,7 тыс. ревакцинаций. Акарицидные обработки проведены на всех подлежащих территориях.

Напомним, на начало июня в Свердловской области с начала сезона зафиксировано 17,5 тыс. случаев укусов клещей. В больницы госпитализировали 53 человек с подозрением на клещевой энцефалит, 32 случая заболевания подтверждены. Кроме того, поступило 108 человек с подозрением на боррелиоз, среди них только пять случаев подтверждены.

Полина Щуцкая