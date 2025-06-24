В Челябинске на водителя попавшего в ДТП автобуса завели административные дела

Госавтоинспекция Челябинска возбудила административные дела в отношении водителя одного из автобусов, столкнувшихся друг с другом. Его обвиняют в управлении незарегистрированным транспортным средством с неисправленными тормозами (ч.1, ч.2 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

К административной ответственности намерены привлечь водителя автобуса №51. Ему может грозить штраф.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария произошла утром 24 июня на улице Кузнецова в Челябинске. Автобус №51 столкнулся с другим автобусом №5. В результате пострадала и была госпитализирована пассажирка.

Управление СКР по Челябинской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности жизни или здоровья граждан). Региональная прокуратура также контролирует выяснение всех обстоятельств ДТП.

Ольга Воробьева