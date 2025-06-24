Путин одобрил идею дать участникам СВО право на второе бесплатное профобразование

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила президенту Владимиру Путину дать участникам СВО возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно. По ее словам, это важно для тех военнослужащих, кто не может работать по первой специальности по состоянию здоровья, например, из-за ранения. Президент идею поддержал.

«Согласен полностью. Абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно»,— сказал президент на встрече с омбудсменом.

Он отметил, что военнослужащие после возвращения к гражданской жизни могут сталкиваться с обстоятельствами, которые не позволяют им работать по-прежнему. «Вносите предложение, ладно? Чем быстрее, тем лучше»,— сказал президент.

Полина Мотызлевская