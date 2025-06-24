В Оренбуржье возбуждено дело о гибели пропавших девочек

Обнаружены тела двух девочек, 14-летней Яны Ц. и 13-летней Полины Г., которые пропали без вести в Оренбургской области в воскресенье, 22 июня. Они погибли. Тела найдены в лесополосе в 1 км к востоку от села Первая Григорьевка. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Видимые признаки криминальной смерти отсутствуют. Следователи возбудили уголовное дело. Вместе с криминалистами они устанавливают обстоятельства исчезновения детей и причины их гибели.

Предварительное следствие выяснило, что девочки пропали в селе Первая Григорьевка на улице Победы. Они ушли из дома и не вернулись.

Пропавших искали около 60 полицейских, восемь сотрудников следственного комитета и более 20 волонтеров. По состоянию на утро 24 июня поисковики осмотрели территорию на площади 10 га, а также берег реки Чебенька.

Георгий Портнов