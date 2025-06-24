Москалькова: в Россию с Украины вернулись уже 132 жителя Курской области

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину, что всего в Россию удалось вернуть 132 жителей Курской области, которые оказались на Украине в результате боевых действий в регионе. В Сумской области Украины находятся еще 32 жителя.

23 мая в рамках обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» в Россию из Сум эвакуировали 20 мирных жителей Курской области. Позднее стало известно о еще шести вернувшихся жителях, содержавшихся в СИЗО в качестве военнопленных. Госпожа Москалькова поясняла, что речь идет о жителях Беловского района Курской области, которые оказали «сопротивление входящим нацистским войскам».

Тогда же Татьяна Москалькова говорила, что в Сумах находятся 34 жителя региона. 29 мая госпожа Москалькова сообщала, что в качестве военнопленных Украина удерживает еще 13 жителей Курской области. Входят ли они в общее число удерживаемых украинской стороной — она не уточняла.

До этого о возвращении жителей Курской области с территории Украины сообщалось в ноябре 2024 года и в марте 2025-го. 22 ноября вернулись 46 человек, 3 марта — 33 человека, 28 марта — 25 человек.

Полина Мотызлевская