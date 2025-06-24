В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке, Карабаше и Магнитогорске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Действие режима начнется сегодня, 24 июня, в 19:00. В Магнитогорске неблагоприятные условия сохранятся в течение суток, а в остальных городах обстановка должна улучшиться к 11:00 26 июня. Промышленные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Ранее режим НМУ в регионе объявляли с 6 по 15 июня.

Виталина Ярховска