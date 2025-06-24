В Саратове начался суд из-за срыва реконструкции водоснабжения в Тарханах

Арбитражный суд Саратовской области принял к производству иск Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова к ООО «Техно-Сфера». Муниципальное ведомство требует взыскать убытки, вызванные неисполнением контракта на реконструкцию системы водоснабжения в селе Тарханы Новобурасского района. Дело зарегистрировано 23 июня 2025 года, детали требований пока не разглашаются.

Конфликт возник вокруг проекта, реализуемого в рамках федеральной программы «Чистая вода». В феврале 2024 года комитет ЖКХ провел электронный аукцион на реконструкцию участка водоснабжения «ст. Тарханы», включая строительство водозабора, насосных станций, водоочистных сооружений и резервуаров. Начальная цена составляла 112,2 млн руб. Победителем стало ООО «Техно-Сфера», предложившее снизить цену до 94,3 млн руб. Контракт был заключен 4 марта 2024 года.

Согласно документам, подрядчик получил аванс в размере 50% от цены контракта, что составило 47,1 млн руб. Работы должны были завершиться к 1 октября 2024 года. Однако, несмотря на получение аванса и публичные заявления администрации Саратова в июне 2024 года о «проходящей реконструкции», контракт был расторгнут досрочно. Точная дата и официальная причина расторжения в Единой информационной системе закупок не указаны.

Реконструкция участка системы водоснабжения возле села Тарханы была ключевым объектом для обеспечения населения качественной питьевой водой. Работы включали строительство берегового водозабора, насосных станций I и II подъема, блочно-модульной станции очистки воды, трех резервуаров чистой воды по 160 куб. м каждый, накопительной емкости для стоков и других объектов.

ООО «Техно-Сфера» зарегистрировано в Саратове в 2011 году, специализируется на производстве прочего оборудования специального назначения. Учредителями являются ЗАО «Энергомашинвест» (51%, Саратов, специализация — вложения в ценные бумаги) и физические лица Сергей Стародубов (24,5%) и Алексей Нехорошев (24,5%). В 2024 году компания показала выручку в 1,7 млрд руб. при чистой прибыли 6,6 млн руб. и имела среднесписочную численность 126 сотрудников. Стоимость компании оценивается в 136 млн рублей. Управляющей организацией указано АО «НПО «ЭМК». ООО «Техно-Сфера» участвовала в роли поставщика в 96 государственных закупках на сумму 8,85 млрд руб.

Также ООО «Техно-Сфера» сейчас выступает ответчиком по схожему спору. Администрация Хвалынского района потребовала устранить недостатки в работе реконструированных канализационных очистных сооружений по контракту на 150,4 млн руб. Несмотря на подписание акта приемки в августе 2024 года и выплату 145,7 млн руб., заказчик потребовал от подрядчика выполнить гарантийные обязательства: смонтировать дополнительное оборудование УФ-обработки, заменить участки трубопроводов, представить недостающую документацию и обучить персонал. На момент приемки претензии к «Техно-Сфере» отсутствовали, а работы велись с 2021 года без авансирования.

Никита Маркелов