В ООО «Башкирэнерго» проводят замену выключателей
На объектах ООО «Башкирэнерго» ведется ремонт и замена электрообрудования. На данный момент в Нефтекамских электрических сетях на подстанции «Арлан» вместо масляного выключателя 110 кВ монтируется новый элегазовый.
ПС «Арлан» является системообразующей узловой подстанцией, которая питает электроэнергией многочисленные населенные пункты Краснокамского района Башкирии, г. Агидель и нефтедобывающие предприятия.
Также новый элегазовый выключатель 35 кВ монтируется на подстанции «Кармасан» в ПО «УГЭС». В июле на этой же подстанции будет установлен еще один аналогичный выключатель.
Элегазовые выключатели более безопаснее и практичнее в сравнении с масляными, поэтому придают больше надежности в работе оборудования.
С начала текущего года на подстанциях ООО «Башкирэнерго» заменены 18 выключателей 10-110 кВ. До конца года планируется заменить еще 47 выключателей, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить стабильную работу энергетической инфраструктуры в регионе.
ООО «Башкирэнерго»
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