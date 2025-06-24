В ООО «Башкирэнерго» проводят замену выключателей

На объектах ООО «Башкирэнерго» ведется ремонт и замена электрообрудования. На данный момент в Нефтекамских электрических сетях на подстанции «Арлан» вместо масляного выключателя 110 кВ монтируется новый элегазовый.

Замена выключателя на ПС «Кармасан»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ПС «Арлан» является системообразующей узловой подстанцией, которая питает электроэнергией многочисленные населенные пункты Краснокамского района Башкирии, г. Агидель и нефтедобывающие предприятия.

Также новый элегазовый выключатель 35 кВ монтируется на подстанции «Кармасан» в ПО «УГЭС». В июле на этой же подстанции будет установлен еще один аналогичный выключатель.

Элегазовые выключатели более безопаснее и практичнее в сравнении с масляными, поэтому придают больше надежности в работе оборудования.

С начала текущего года на подстанциях ООО «Башкирэнерго» заменены 18 выключателей 10-110 кВ. До конца года планируется заменить еще 47 выключателей, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить стабильную работу энергетической инфраструктуры в регионе.

ООО «Башкирэнерго»