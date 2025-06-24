В Москве задержали участников аферы под видом стоматологических услуг

Полиция задержала семерых участников аферы. Они представляли ложные данные государству и присваивали полученные бюджетные средства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной версии, злоумышленники в подконтрольных стоматологиях в Москве, Нальчике и Ставрополе оформляли медкарты, используя номера страховых полисов и персональные данные граждан. В них с 2021 года вносилась ложная информация об оказанных медуслугах.

Все эти сведения аферисты отправляли в Фонд обязательного медицинского страхования, с которым был заключен договор об оплате специализированных услуг. Всего фонд отправил более 50 млн руб. на счета клиник. Все деньги присвоили себе соучастники.

Силовики провели обыски в домах и лечебницах подозреваемых. У них изъяли компьютеры, телефоны и другие носители информации. Одного фигуранта посадили под домашний арест, остальным назначили подписку о невыезде.

Никита Черненко