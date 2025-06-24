Суд в Германии отменил запрет на работу праворадикального журнала Compact

Федеральный административный суд Германии отменил введенный в прошлом году германским Министерством внутренних дел запрет на работу журнала Compact. Он был запрещен за пропаганду правоэкстремистских идей. Как отметил суд, для запрета Compact нужно было доказать, что такое решение пропорционально нарушениям, совершенным журналом, и что антиконституционная деятельность является для него основной и определяющей. По мнению суда, для такого вывода нет достаточных доказательств. Суд также отметил, что, раз таких доказательств нет, запрет работы журнала незаконен, ведь свобода слова распространяется в том числе и на «врагов свободы».

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В июне 2024 года МВД Германии объявило о запрете деятельности Compact, объяснив это тем, что журнал «распространяет антисемитские, расистские, идеологические материалы, агитирует против парламентской демократии, называет демократический порядок диктатурой и эксплуатирует теории заговора, чтобы дискредитировать институты государственной власти и концепцию открытого, плюралистического общества».

Тогдашний министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер заявляла, что этот журнал — «рупор правоэкстремистского движения, возбуждающий чудовищную ненависть к евреям, мигрантам и к нашей парламентской демократии». В августе того же года Федеральный административный суд приостановил действие этого запрета до рассмотрения дела в судебном порядке.

Яна Рождественская