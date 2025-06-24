Средний лимит кредитных карт в Челябинской области снизился на 8%

В мае 2025 года средний размер лимита по выданным кредитным картам в Челябинской области составил 88,9 тыс. руб. Это на 7,9% меньше, чем в мае 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Россияне в прошлом месяце получали новые карты со средним лимитом в 99,5 тыс. руб. За год показатель снизился на 10,4%. Наиболее существенное сокращение по этому параметру продемонстрировали Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (-15,5%), Москва (-15%), Санкт-Петербург (-14%), а также Московская (-12,8%) и Ростовская (-12%) области. При этом в топ регионов с самыми большими средними лимитами попали Москва (133,5 тыс. руб.), Московская область (117,1 тыс. руб.), Санкт-Петербург (114,7 тыс. руб.), Тюменская с ХМАО и ЯНАО (106,6 тыс. руб.) и Ленинградская (104,7 тыс. руб.) области.

Виталина Ярховска