В Ейске судебные приставы опечатали незаконно работавший недострой

Судебные приставы Ейска прекратили незаконную эксплуатацию недостроенного многоквартирного дома на улице Мира, где без разрешения работали пивной магазин, студия автостиля и помещение для автотюнинга. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Здание площадью 334 кв. м не введено в эксплуатацию с 2009 года. Приставы вручили собственнику здания процессуальные документы о запрете эксплуатации, опечатали помещения и отключили электричество с водоснабжением.

«Использование недостроенных зданий без разрешения нарушает Градостроительный кодекс РФ и может создать угрозу безопасности людей», — рассказали в ГУФССП России по региону.

Для возобновления работы застройщику потребуется завершить строительство, пройти все необходимые проверки и получить официальное разрешение на ввод в эксплуатацию.

Алина Зорина