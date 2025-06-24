Что сделал глава Анапы за 5 лет руководства городом

Глава Анапы Василий Швец спустя пять лет покидает пост мэра по собственному желанию. Исполняющим обязанности мэра города-курорта назначена Светлана Балаева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

За пять лет руководства мэра Василия Швеца бюджет Анапы увеличился в пять раз — с 5,5 до 28 млрд руб., которые планируется получить в этом году. Доходы курортного комплекса выросли в 4,5 раза до 60 млрд руб.

С 2020 по 2025 годы в городе появилось 7,2 тыс. номеров на 20 тыс. койко-мест и свыше 7 тыс. рабочих мест. Анапа стала рекордсменом по количеству отелей системы «Все включено» и «Ультра все включено» — их насчитывается 68.

Инвестиционный портфель курорта включает 60 проектов общей стоимостью 600 млрд руб. После их реализации планируется создание 22 тыс. номеров и 25 тыс. рабочих мест. Оборот потребительской сферы увеличился в 2,2 раза и превысил 210 млрд руб. Площадь виноградников расширилась почти до 5,5 тыс. га.

В образовательной сфере открыли пять школ на 3,5 тыс. учащихся, технопарк «Кванториум» и 15 центров образования «Точка роста». В станице Анапской появился детский сад, завершается возведение дошкольных учреждений в Витязево и Анапе.

В Сукко открыли новый дом культуры, специалисты капитально отремонтировали дома культуры в Витязево и Большом Разноколе, а также детскую музыкальную школу в Анапе. Новые помещения получили ДШИ № 3 в Гостагаевской и ДШИ № 4 в Анапской, ДХШ в Анапе. Капитально отремонтировано 19 объектов культуры.

За это время в Анапе построили шесть мини-поликлиник, в 18 медучреждениях провели капитальный ремонт. Обновили детскую поликлинику и инфекционное отделение детской больницы, на базе городской больницы власти создали региональный сосудистый центр. Продолжается реконструкция родильного дома.

Количество спортивных объектов увеличилось в 2,5 раза. Построили и благоустроили 15 парков и скверов, сейчас ведется реконструкция 9 км городской набережной.

За пять лет утвердили новый генеральный план, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования. Остановлена точечная застройка курорта.

Кроме того, в Анапе создали аппаратно-программный комплекс «Купол», с помощью которого задержали более 3 тыс. разыскиваемых лиц. Открыли новое здание Следственного комитета, отделение полиции в Витязево, завершается строительство зданий Росгвардии и Фонда «Защитники Отечества».

Начат первый этап создания казачьего военно-патриотического центра «Застава», штаба Анапского районного казачьего общества и Сквера казачьей славы на Симферопольском шоссе.

Среди других открытых объектов — новый военкомат, дворец бракосочетания, офис МФЦ в Анапской, пожарное депо в Бужоре, молодежное пространство «Ресурс» в Гостагаевской, лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии, интерактивный музей «Зал воинской славы».

На различных стадиях реализации сейчас находятся дворец молодежи и дворец искусств, 16 школ, 18 детских садов, 9 учреждений культуры, 12 медицинских объектов, 12 спортивных сооружений, 15 крупных инфраструктурных объектов, 8 парков и скверов, 4 новых здания для силовых структур, 13 храмов.

Алина Зорина