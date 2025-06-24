У жителей новых поселков Челябинска появятся представители в гордуме

Депутаты Челябинской городской думы поддержали инициативу председателя Сергея Буякова об определении партиями представителей для работы с избирателями в поселках Западный и Пригородный, недавно вошедших в состав регионального центра, сообщает пресс-служба думы.

Представлять интересы новых горожан будут утвержденные депутаты из 12 действующих по единому избирательному округу, поскольку по законодательству нет правовых оснований для избрания в думу депутата по одномандатному округу от присоединенных территорий. Партии после определения уполномоченных должны уведомить думу о своих решениях. Сейчас в государственный орган входят депутаты из фракций «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Как отметил Сергей Буяков, жители поселков могут обращаться с просьбами и жалобами к нему как к председателю гордумы. Депутаты от партии «Единая Россия» уже утвердили куратора территории, им стала Светлана Буравова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 24 апреля официально включили в границы регионального центра поселки Западный и Пригородный.