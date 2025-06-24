Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего доцента кафедры оперативно-розыскной деятельности Казанского юридического института МВД за вымогательство взятки и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани возбудили дело против доцента КЮИ МВД за взятку в 80 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани возбудили дело против доцента КЮИ МВД за взятку в 80 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2023 года по январь 2024 года преподаватель умышленно создал неблагоприятные условия обучения для нескольких курсантов, а затем получил от них 80 тыс. руб. за успешную защиту дипломных работ.

Подозреваемый задержан и полностью признал вину в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств дела, расследование продолжается.

Анар Зейналов