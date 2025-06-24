В Дагестане заблокировали Telegram-канал из-за угроз теракта на стадионе

В Дагестане заблокировали Telegram-канал, распространявший угрозы о теракте на стадионе в Махачкале. Об этом сообщил Центр управления регионом.

Угрозы касались стадиона «Труд». Это домашний стадион местной футбольной команды «Динамо-2», его вместимость — более 5,5 тыс. человек. Какие-либо подробности о содержании угроз и о том, кто мог их распространять, не приводятся.

Глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов уточнил, что центр ведет постоянный интернет-мониторинг для выявления и блокировки ресурсов, «представляющих угрозу стабильности».