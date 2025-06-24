Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как меняется глобальная индустрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Крупные компании все больше тратят на инфлюенсеров. Бизнес вынужден признать, что звезды TikTok или YouTube могут быть так же узнаваемы, как голливудские знаменитости. Но в случае с соцсетями влиятельные блогеры имеют более специфический охват, что позволяет точнее настраивать процесс коммуникации бренда с нужной аудиторией. Согласно недавнему отчету Statista, глобальная индустрия инфлюенс-маркетинга вырастет за год на 36%, и к концу 2025-го достигнет в общей сложности $33 млрд. Для сравнения — в 2023-м рынок оценивался в $21 млрд, а в 2020-м — менее чем в $10 млрд. Агентство Bloomberg заметило, что новый гендиректор Unilever Фернандо Фернандес пообещал нанять в 20 раз больше инфлюенсеров в рамках социальной маркетинговой стратегии, потому что потребители стали, как он сказал, «с подозрением» относиться к корпоративному брендингу.

Все более значимыми признаются конкретные люди, имеющие возможность лично воздействовать на следующее поколение потребителей — полностью цифровую аудиторию, которая никогда не жила без YouTube и никогда не осознавала, сколько на самом деле потребляет контента. По сути, блогеры берут на себя часть работы корпоративных отделов маркетинга: создавая контент, они выясняют, что работает на каждой платформе и как лучше сформулировать сообщение для аудитории. Инфлюенс-маркетинг официально выходит из категории побочных инструментов продвижения. Иной раз он уже становится главным. Важное преимущество — гибкость, если «не зашла» история у одного блогера, можно оперативно попробовать с другим. Заказчику рекламы легче отслеживать результат, а потребителю — удобнее переходить к покупке. Тем более соцсети все активнее интегрируют механизм немедленного оформления заказов.

Кстати, про самих инфлюенсеров. Бессмысленно считать их заработок в деньгах. В России относительно крупные блогеры как ИП в прошлом году официально зарабатывали в среднем 200 тыс. руб. за месяц, судя по налогам. Куда интереснее послушать их самих. Одна создательница lifestyle-блога из Екатеринбурга тут подсчитала сколько она могла бы потратить за день, если бы платила за все: еду в ресторанах, массажи и укладку в салоне. Вышло в районе 400 тыс. руб. в месяц. И это нишевый блогер в российских регионах.

Яна Лубнина