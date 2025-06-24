ТЭК и «Теплосеть» 24 июня проводят испытания труб в четырех районах Петербурга

Во вторник, 24 июня, специалисты двух ресурсоснабжающих организаций Петербурга проводят совместные гидравлические испытания трубопроводов в четырех районах города. О запланированных мероприятиях на сетях предупредили в АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, в Московском районе ТЭК испытывает сети на территории, ограниченной улицей Глеба Успенского, Московским проспектом и Заставской улицей. Также проверки проходят в зоне, ограниченной Рощинской, улицей Коли Томчака, Московским проспектом и Заставской улицей.

В зону испытаний «Теплосети» входят трубопроводы, проходящие по улицам: Звездная, Орджоникидзе, Типанова, Кузнецовская, Бассейная, Свирская, Ленсовета, Пулковская, проспектам Космонавтов, Витебском, Дунайском и Южном шоссе.

В Невском районе проверка затронет сети в границах улиц Бехтерева, Седова и железнодорожными путями. ТЭК испытает магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся в зоне Октябрьской набережной, улицы Новоселов, Дальневосточного проспекта, улицы Крыленко, проспекта Большевиков, улиц Коллонтай, Белышева, Подвойского и Дыбенко. Испытаниям подвергнутся сети зоны «Невского вывода» от ТЭЦ-5 в границах проспекта Большевиков, улицы Коллонтай, проспекта Солидарности, улиц Дыбенко, Шотмана и Антонова-Овсеенко, а также Искровского проспекта.

Во Фрунзенском районе, в свою очередь, испытания проводятся в границах улиц Прогонной, Софийской, Белы Куна, Фучика, Бухарестской, Будапештской и Волковского проспекта.

В зону испытаний «Теплосети СПб» войдут трубопроводы на улицах: Малая Балканская, Белградская, Турку, Белы Куна, Будапештская, Софийская, Пражская, Димитрова, Белградская, Фучика, Софийская и Альпийский переулок.

Одновременно с этим в Выборгском районе Петербурга энергетики работают на внутриквартальных теплосетях по адресам: улица Капитана Воронина, д. 6-12, улица Харченко, д. 18, лит. В, д. 27, лит. А, д. 39, д. 41, лит. А, Парголовская улица, д. 10, лит. В, д. 12, лит. А и Б. Кроме этого, испытания пройдут вдоль 1-го Муринского проспекта — от д. 11 до д. 29 и по Лесному проспекту — у домов 69, 75, 77. Также энергетики проверят теплопроводы, ограниченные Манчестерской улицей, проспектом Тореза, Рашетовой улицей и проспектом Энгельса.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на текущей рабочей неделе, с 23 по 27 июня, теплоэнергетики проведут в общей сложности 72 гидравлических испытания в 13 районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

Андрей Цедрик