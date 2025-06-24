Маловодье в реке Дон не повлияло на работу Ростовской АЭС

Маловодье 2025 года, приведшее к снижению уровня воды в Цимлянском водохранилище, не повлияло на работу Ростовской атомной станции. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на информацию начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольги Горской.

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«Несмотря на маловодье, проблема забора воды из Цимлянского водохранилища для нас не стоит, и на работу АЭС это никак не влияет. Для этого у нас построена насосная станция, там, где есть глубоководный участок. Водозабор осуществляется на отметке 20 метров»,— пояснила она.

Нормальный уровень воды в водохранилище составляет 36 метров по Балтийской системе, при этом в 2024 году он находился на отметке 35 метров, а в 2025 — 34 метра.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что строительство Багаевского гидроузла позволит отказаться от сброса воды из Цимлянского водохранилища для обеспечения на Дону судоходства.

Наталья Белоштейн