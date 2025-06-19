Багаевский гидроузел позволит отказаться от сброса воды для судоходства по Дону
Строительство Багаевского гидроузла позволит отказаться от сброса воды из Цимлянского водохранилища для обеспечения на Дону судоходства. Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на информацию ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей».
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В ведомстве отметили, что для обеспечения нормальной навигации на Дону Цимлянское водохранилище должно сбрасывать 410 куб. м/с, еще 20 куб. м. требуется для Северского Донца. Однако с конца апреля эта цифры держатся на гораздо меньшей отметке — 230 куб. м/с. Это связано со снижением уровня воды в Цимле.
Проектный расход Багаевского водохранилища составит 250 куб. м., что полностью снимет проблему с низким уровнем воды для судоходства.