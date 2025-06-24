37-летний житель Марий Эл приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за участие в запрещенном экстремистском движении и вовлечение в него других заключенных. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл мужчину осудили на 4,5 года колонии за участие в движении АУЕ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Марий Эл мужчину осудили на 4,5 года колонии за участие в движении АУЕ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года осужденный, находясь в СИЗО Йошкар-Олы, активно участвовал в деятельности запрещенного экстремистского движения и склонял к участию в нем других заключенных. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, которые передали материалы в СК.

Как уточняет прокуратура республики, мужчина участвовал в деятельности запрещенного движения АУЕ (признана экстремистской и запрещена в РФ). Имея влияние на других заключенных, он пропагандировал идеологию этого экстремистского движения и требовал соблюдения его правил и обычаев.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключением судебной экспертизы и другими материалами дела. Суд назначил осужденному наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима и дополнительно ограничил свободу на 1 год 2 месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анар Зейналов