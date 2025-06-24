Глава Удмуртии: объем инвестиций в «оборонку» вырос в три раза за время СВО

Объем капитальных вложений и инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Удмуртии вырос втрое за время проведения спецоперации: на некоторых предприятиях работают в три смены, количество сотрудников с 2022 года «существенно увеличилось», рассказал глава республики Александр Бречалов «ТАСС» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Понятно, что рост оборонно-промышленного комплекса напрямую зависит от этих событий (спецоперация.— “Ъ-Удмуртия”). Наши оборонщики не забывают об указе президента об увеличении доли выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения»,— сказал господин Бречалов. Сейчас, добавил глава региона, доля такой продукции на оборонных предприятиях региона составляет более 25%.

При этом господин Бречалов отметил, что республика «не столь зависима от оборонно-промышленного комплекса и углеводородов, хоть и три крупные компании добывают нефть».

«На сегодняшний день обрабатывающий сектор у нас занимает 65% в структуре промышленности. В лидерах у нас производство готовых металлических изделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, транспортных средств <...> Доля малого и среднего бизнеса и в структуре ВРП региона, и в структуре доходов у нас с каждым годом растет»,— рассказал глава региона. На МСП приходится более четверти ВРП. Господин Бречалов добавил, что производственный малый бизнес состоит в плотной кооперации с оборонными предприятиями.