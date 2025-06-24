Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на €175 млн

Власти Нидерландов предоставят Украине военную поддержку на €175 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«Я объявляю о новом пакете поддержки Украины,— написал он в своем аккаунте в соцсети X, — в который войдут радиолокационные системы и беспилотники».

Господин Брекелманс также объявил, что с украинскими компаниями подписаны контракты на производство 600 тыс. беспилотников на сумму около €500 млн.

Ранее нидерландский министр заявил о передаче Украине 24 истребителей F-16. По его словам, Нидерланды занимаются не только поставкой техники, но и обучением украинских пилотов. Премьер-министр королевства Дик Схоф говорил о планах создать резерв в размере €3,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году.