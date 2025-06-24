Из-за ливней и гроз в Черноземье ввели желтый уровень погодной опасности

Во всех регионах Черноземья ввели желтый уровень погодной опасности. В пяти из них ожидаются грозы, в одном — сильные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Белгородской области грозы возможны до 21:00 25 июня, в Воронежской и Липецкой — с 6:00 до 18:00 25 июня. В Курской и Тамбовской областях они будут сопровождаться ветром до 16–17 м/с, непогода в регионах ожидается с 6:00–9:00 до 18:00–21:00 25 июня.

В Орловской области с 21:00 25 июня до 9:00 26 июня прогнозируются сильные дожди.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова