Лавров: генсек ООН регулярно злоупотребляет своими полномочиями

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями, отказываясь содействовать российской стороне в «получении элементарной информации». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Чиновники типа генерального секретаря ООН нарушают ст. 100 Устава ООН, которая требует беспристрастности и ограничивает их функции административными делами»,— сказал Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

В пример он привел нежелание Антониу Гутерриша добиться предоставления России списка имен тех, чьи тела были обнаружены в украинском городе Буча в апреле 2022 года. По этой же причине, по словам Сергея Лаврова, не расследуется трагедия в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Лусине Баласян