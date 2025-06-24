Число пострадавших от клещей в Сочи сократилось на 17%

В Сочи с начала 2025 года зарегистрировали 377 обращений по поводу укусов клещей, что на 17,3% меньше показателя прошлого года. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Темрюкского района Фото: Официальный сайт Темрюкского района

Больше всего пострадавших специалисты зафиксировали в Адлерском районе — 177 случаев (47% от общего числа). В Лазаревском районе отмечено 115 обращений (30,5%), в Центральном — 53 (14%), в Хостинском — 32 (8,5%).

За первые 24 недели года в городе выявили четыре случая иксодового клещевого боррелиоза — на 55,6% меньше аналогичного периода 2024 года. Других инфекций, передающихся через укусы клещей, не обнаружили. Все случаи боррелиоза протекали в легкой или средней форме, тяжелых осложнений не было.

Специалисты объясняют снижение обращаемости погодными условиями. Весна этого года в регионе затянулась и сопровождалась резкими температурными перепадами, что привело к сокращению численности клещей по сравнению с многолетними данными.

С апреля по октябрь специализированные организации ежемесячно проводят акарицидные обработки в местах массового отдыха и на прилегающих территориях. Перед началом работ осуществляется энтомологическое обследование, по итогам которого контролируется качество.

В целом по Краснодарскому краю в этом году провели свыше 1,9 тыс. исследований на наличие клещей, из них 360 в Сочи — 18,6% от общего объема.

Алина Зорина