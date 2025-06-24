В Кумертау вновь ищут подрядчика на ремонт стадиона «Шахтер»

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 14 июля выберет подрядчика реконструкции стадиона «Шахтер» в Кумертау, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 512,2 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

Реконструкцию необходимо завершить до 10 декабря 2027 года. Подрядчик должен в том числе демонтировать ограждение, отремонтировать железобетонные конструкции, сети водоснабжения и канализацию, пожарную и охранную сигнализацию.

В августе 2019 года управление заключило контракт на реконструкцию стадиона «Шахтер» с ООО «Капитал строй» за 246,8 млн руб., но позже исполнение контракта было прекращено. Работы были выполнены на 191,5 млн руб.

В мае этого года управление подвело итоги конкурса на реконструкцию «Шахтера» начальной стоимостью 536,62 млн руб. Единственный победитель, не указанный в протоколе, готов был выполнить работы за 535 млн руб., но контракт не был заключен по неизвестной причине.

Майя Иванова