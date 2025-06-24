В Уфе возбуждено уголовное дело после падения ребенка с качелей

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в апреле этого года восьмилетняя школьница получила компрессионный перелом нескольких позвонков, упав с качелей на детской площадке во дворе дома по Бакалинской улице в Уфе.

На этой же площадке в октябре прошлого года сломал ключицу брат пострадавшей школьницы, добавили в прокуратуре.

Руководителю управляющей компании было внесено представление. Начальник участка привлечен к административной ответственности за нарушение дополнительных требований к детским, спортивным площадкам.

Майя Иванова