На Дону средний лимит по кредитным картам сократился на 12% за год

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Ростовской области составил 87,6 тыс. руб. в мае 2025 года, сократившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (99,5 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди 20 регионов России-лидеров в этом сегменте розничного кредитования Ростовская область вошла в пятерку регионов с самым существенным сокращением среднего размера лимитов по кредиткам в мае этого года.

Лучшую динамику продемонстрировала Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — сокращение на 15,5%, Москва — 15%, Санкт-Петербург — 14% и Московская область — 12,8%.

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ в мае 2025 года зафиксирован в Москве — 133,5 тыс. руб., Московской области — 117,1 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 114,7 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по результатам первого квартала 2025 года просроченный долг по кредитам предприятий и организаций Ростовской области составил 87,3 млрд руб. Это почти на треть выше прошлогодних показателей (около 66 млрд руб.).

Наталья Белоштейн