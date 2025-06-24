Просроченный долг по кредитам донских компаний в 2025 году достиг 87,3 млрд рублей
По итогам первого квартала 2025 года просроченный долг по кредитам предприятий и организаций Ростовской области составил 87,3 млрд руб. Это почти на треть выше прошлогодних показателей (около 66 млрд руб.). Об этом сообщает Росстат.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Общий объем кредиторской задолженности компаний региона достиг 1,24 трлн руб., хотя в прошлом году показатель составлял 1,13 трлн руб. Доля просроченной задолженности увеличилась за год с 5,8% до 7%.
При подсчете статистики во внимание не принимались субъекты малого бизнеса, кредитные и финансовые организации, а также госучреждения.