Просроченный долг по кредитам донских компаний в 2025 году достиг 87,3 млрд рублей

По итогам первого квартала 2025 года просроченный долг по кредитам предприятий и организаций Ростовской области составил 87,3 млрд руб. Это почти на треть выше прошлогодних показателей (около 66 млрд руб.). Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общий объем кредиторской задолженности компаний региона достиг 1,24 трлн руб., хотя в прошлом году показатель составлял 1,13 трлн руб. Доля просроченной задолженности увеличилась за год с 5,8% до 7%.

При подсчете статистики во внимание не принимались субъекты малого бизнеса, кредитные и финансовые организации, а также госучреждения.

Мария Хоперская