В Волгограде директор стройфирмы пойдет под суд за сокрытие 12 млн рублей

Советский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о сокрытии от налогообложения свыше 12 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в отношении 38-летнего директора строительной организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось, с сентября по декабрь позапрошлого года фигурант предложил контрагенту перечислять деньги за выполненные строительные работы, минуя счет предприятия. При этом ему было известно о наличии у фирмы задолженности по уплате налогов. В общей сложности он сокрыл от налогообложения свыше 12 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. На два принадлежащих фигуранту автомобиля стоимостью 12,5 млн руб. наложен арест. Прокуратура Волгоградской области попросила суд взыскать с него причиненный преступлением ущерб.

Павел Фролов