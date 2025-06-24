Цены в Ставропольском крае выросли на 11% за год
Инфляция в Ставропольском крае достигла 11% в апреле
Годовая инфляция в Ставропольском крае в апреле составила 10,97%, что выше общероссийского уровня в 9,88%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В мае цены выросли на 0,31% по сравнению с апрелем, сообщает Росстат. Продовольственные товары дорожали из-за роста затрат производителей и поставщиков - в частности, подорожали рыба и мясо.
Стоимость непродовольственных товаров снизилась. Заметнее всего подешевели импортозависимые категории: смартфоны, компьютеры и телерадиотовары. Центробанк связывает это с падением спроса - люди реже берут кредиты на покупку техники.
За 12 месяцев средства связи подешевели на 18,48%, компьютеры - на 10,21%, телерадиотовары - на 6,95%.
При этом в регионе выросли цены на мебель - на 7,62% с мая прошлого года. Причина - увеличение расходов производителей на сырье, материалы и обслуживание оборудования.
Наибольший рост в мае показал туризм. За год услуги пассажирских перевозок подорожали на 21,53%.