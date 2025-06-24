«Биннофарм Групп» представила результаты исследования, посвященного проблемам сна
Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» представила результаты исследования, посвященного проблемам сна. Согласно данным опроса, почти половина респондентов назвали стресс главной причиной бессонницы, при этом менее 10 % обращались к врачу за помощью.
Исследование показало, что средняя продолжительность сна среди опрошенных составляет 6 часов 38 минут, что ниже рекомендуемой врачами нормы. С возрастом сон становится короче: респонденты старше 40 лет спят в среднем около 6,5 часа.
Почти половине респондентов (42%) требуется больше получаса, чтобы заснуть, а 51% просыпается ночью минимум дважды, после чего 46% опрошенных вновь тратит более 30 минут на повторное засыпание. Тем не менее, большинство участников оценили качество своего сна как удовлетворительное — шесть баллов из десяти.
По результатам опроса, 46% респондентов считают стресс основной причиной бессонницы, 18% связывают с переутомлением конкретного дня, 12% россиян во время сна мешает шум, 11% - болезнь, еще 7% отметили вредные привычки в качестве причины низкого качества сна.
При этом только 8% россиян, которые в последние 6 месяцев испытывали проблемы со сном, обращались к врачу. Чаще всего россияне консультировались у терапевта, невролога или психиатра.
Наиболее популярными способами борьбы с бессонницей остаются натуральные средства, такие как травяные чаи и БАДы, которые используют 34% респондентов. Рецептурные препараты применяют лишь 26% опрошенных, чаще всего при проблемах, связанных с повышенной двигательной активностью или головными болями во сне. При этом 20% аудитории принципиально избегают медикаментозных решений из-за страха побочных эффектов.
Опрос проводился среди россиян в возрасте 20-55 лет, которые в последние 6 месяцев испытывали проблемы со сном. География исследования охватывала города России с населением более 500 тыс. человек. Метод сбора данных — интервью среди участников панели.
ООО «Биннофарм Групп»
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