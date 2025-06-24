Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» представила результаты исследования, посвященного проблемам сна. Согласно данным опроса, почти половина респондентов назвали стресс главной причиной бессонницы, при этом менее 10 % обращались к врачу за помощью.



Исследование показало, что средняя продолжительность сна среди опрошенных составляет 6 часов 38 минут, что ниже рекомендуемой врачами нормы. С возрастом сон становится короче: респонденты старше 40 лет спят в среднем около 6,5 часа.

Почти половине респондентов (42%) требуется больше получаса, чтобы заснуть, а 51% просыпается ночью минимум дважды, после чего 46% опрошенных вновь тратит более 30 минут на повторное засыпание. Тем не менее, большинство участников оценили качество своего сна как удовлетворительное — шесть баллов из десяти.

По результатам опроса, 46% респондентов считают стресс основной причиной бессонницы, 18% связывают с переутомлением конкретного дня, 12% россиян во время сна мешает шум, 11% - болезнь, еще 7% отметили вредные привычки в качестве причины низкого качества сна.

При этом только 8% россиян, которые в последние 6 месяцев испытывали проблемы со сном, обращались к врачу. Чаще всего россияне консультировались у терапевта, невролога или психиатра.

Наиболее популярными способами борьбы с бессонницей остаются натуральные средства, такие как травяные чаи и БАДы, которые используют 34% респондентов. Рецептурные препараты применяют лишь 26% опрошенных, чаще всего при проблемах, связанных с повышенной двигательной активностью или головными болями во сне. При этом 20% аудитории принципиально избегают медикаментозных решений из-за страха побочных эффектов.

Опрос проводился среди россиян в возрасте 20-55 лет, которые в последние 6 месяцев испытывали проблемы со сном. География исследования охватывала города России с населением более 500 тыс. человек. Метод сбора данных — интервью среди участников панели.

ООО «Биннофарм Групп»