Кабмин выплатит до 400 тыс. рублей потерявшим имущество курским бизнесменам

Правительство России выплатит компенсации предпринимателям и организациям Курской области, чье имущество было утрачено в результате боевых действий. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

Поддержку окажут 64 организациям и 351 предпринимателю. Общая сумма выделяемых средств — 165 млн руб.

Размер выплат каждому предпринимателю или юрлицу составит: до 400 тыс. руб. за полностью утраченное имущество и до 200 тыс. руб. за частично утраченную собственность.

Выплаты предназначены тем лицам, чье имущество было повреждено в результате «терактов, совершенных вооруженными формированиями Украины» 4 апреля 2024 года в Курске и 4 июля 2024 года в селе Свердликово Суджанского района. Также поддержат бизнес, потерявший имущество после 6 августа 2024 года в результате вторжения украинской армии на территорию региона.