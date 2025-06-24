Умер архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) умер в возрасте 64 лет от острой сердечной недостаточности. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель информационно-издательского отдела Сыктывкарской епархии иеромонах Стефан (Варфоломеев).

«Последние несколько лет у него была мерцательная аритмия. Он ее лечил, наблюдался, но сегодня приступ произошел, и не смогли его реанимировать»,— сказал иеромонах.

Соболезнования в связи со смертью архиепископа выразил также глава республики Коми Ростислав Гольштейн. «Более тридцати лет Владыка отдал Коми земле, возрождая и укрепляя православие в республике. Его подвижническое служение, бескорыстная общественная работа — достойный пример христианских идеалов добра и милосердия»,— написал господин Гольдштейн в Telegram-канале.

Архиепископ Питирим (Павел Волочков) поступил на службу в Архангельскую епархию в 1982 году, в декабре того же года стал диаконом Преображенского храма (расположен в селе Акйино в Коми). Епископом Сыктывкарским и Воркутинским был избран в октябре 1995 года.

Полина Мотызлевская