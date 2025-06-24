Обвинение запросило 14 лет лишения свободы основателю «Церкви последнего завета»

Сторона обвинения запросила 14 лет лишения свободы основателю религиозной общины «Церковь последнего завета» (ЦПЗ, ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ) Сергею Торопу, известному как Виссарион. Его сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову — по 13 и 14,5 лет лишения свободы соответственно, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фигурантам дела вменяют в вину создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ), и умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Кроме того, Владимиру Ведерникову предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», лидеров ЦПЗ задержали в сентябре 2020 года в Курагинском районе Красноярского края. На этой территории находилась община организации.

По версии следствия, фигуранты дела создали учение «Единая вера», главными целями которого якобы были управление людьми и получение прибыли. Во время проповедей Виссариона, считают правоохранители, «эксплуатировался образ Иисуса Христа», к последователям, включая детей, применялось групповое психологическое насилие.

По данным следствия, с 1991 года до момента задержания организаторы ЦПЗ причинили моральный вред 16 последователям, из них шести —тяжкий вред здоровью.

Александра Стрелкова