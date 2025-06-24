Депутаты Совета муниципального образования поселка городского типа Камские Поляны единогласно избрали новым главой Александра Павлова, который ранее уже занимал эту должность с 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым главой Камских Полян стал Александр Павлов

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнекамска Новым главой Камских Полян стал Александр Павлов

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнекамска

Избрание нового главы состоялось после досрочной отставки Рината Салахутдинова в связи с утратой доверия. Кандидатуру Александра Павлова поддержал руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев, отметивший, что новый глава является «настоящим патриотом Камских Полян».

Александр Павлов руководил поселком два срока подряд с 2011 года, а последние пять лет занимался предпринимательской деятельностью и работал депутатом Совета муниципального образования. В работе сессии принял участие нижнекамский городской прокурор Айрат Галимарданов.

Предыдущий глава Ринат Салахутдинов был отправлен в отставку по представлению прокуратуры за получение взятки в виде iPhone 16 стоимостью 108 тыс. руб., незаконное приобретение земельного участка и предоставление недостоверных сведений о доходах. По версии следствия, в январе 2025 года он получил взятку от руководителя компании «Наш дом Камские Поляны» за содействие в подписании актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

Анар Зейналов