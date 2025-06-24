Глава поселка городского типа Камские Поляны Ринат Салахутдинов уволен в связи с утратой доверия за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу Камских Полян уволили по утрате доверия за взятку в виде iPhone 16

Фото: nizhnekamsk-rt.ru Главу Камских Полян уволили по утрате доверия за взятку в виде iPhone 16

Фото: nizhnekamsk-rt.ru

Увольнение произошло по представлению Нижнекамской городской прокуратуры. Помимо получения взятки, у Салахутдинова выявили факты незаконного приобретения земельного участка и недостоверности представленных сведений о доходах.

По данным следствия, в январе 2025 года Салахутдинов получил взятку в виде смартфона iPhone 16 стоимостью 108 тыс. руб. Взятку передал руководитель компании «Наш дом Камские Поляны» через директора МКП «Водоканал». Взамен глава поселка должен был содействовать в подписании актов выполненных работ по муниципальным контрактам и помочь избежать ответственности за нарушения.

Анар Зейналов