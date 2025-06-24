Парламент Горного Алтая утвердил состав регионального правительства

В госсобрании — эл курултае Республики Алтай 24 июня прошла процедура утверждения членов правительства, предложенных главой региона Андреем Турчаком. Такая процедура стала обязательной после внесения поправок в Конституцию региона в апреле этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Процедуру успешно прошли все кандидаты на посты в правительстве, кроме Ирины Петровской, предложенной на должность вице-премьера. За нее проголосовало 18 депутатов при 16 против, еще три бюллетеня были признаны недействительными. Для утверждения необходимо было набрать, как минимум, 21 голос (более половины от установленного числа депутатов).

В должности премьер-министра был утвержден Александр Прокопьев, получивший в свою поддержку 23 голоса. Таким образом, против его кандидатуры проголосовала часть фракции «Единой России», которая насчитывает 36 депутатов.

Первым заместителем председателя правительства Республики Алтай стал Эжер Малчинов (35 голосов). Другими вице-премьерами утверждены Адар Сумин (30), Антон Черников (27), Ольга Завьялова (36), Дмитрий Хубезов (37), Владислав Челтугашев (35) и Владимир Полетаев (31). Необходимое число голосов получили все кандидаты на министерские посты.

Подводя итоги голосования, Андрей Турчак заявил, что госпоже Петровской будет предоставлен второй шанс. По словам главы региона, ее кандидатура будет повторно выдвинута в сентябре.

Валерий Лавский