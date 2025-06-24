Нападающий «Трактора» Егор Попов переходит в «Адмирал»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покидает нападающий Егор Попов. Его переводят в команду «Адмирал» (Владивосток), сообщает пресс-служба клуба.

Егор Попов переходит в другой хоккейный клуб в результате обмена. «Трактор» получит денежную компенсацию.

Нападающий Егор Попов был в составе челябинской команды с 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после завершения сезона 2024/2025 работу с командой продолжили генеральный менеджер клуба Алексей Волков, защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев, вратарь Сергей Мыльников, защитник Григорий Дронов, нападающий Александр Рыков, а также ассистент главного тренера Рафаэль Рише и тренер вратарей Петер Шкрабел. Новым игроком стал защитник Илья Николаев из ХК «Сочи», который заменил форварда Андрея Никонова.

«Трактор» также заключил годовые соглашения с американским защитником Джорданом Гроссом и канадским вратарем Крисом Дригером. Кроме того, двухлетний контракт подписан с форвардом Егором Коршковым, который перешел в челябинский клуб из хабаровского «Амура».

Клуб покинули капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Первый продолжит работу в составе команды «Сибирь» (Новосибирск), второй — в «Динамо» (Минск). Контракты не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков, форвард Никита Коростелев, а также защитник Артем Блажиевский, который перешел в омский «Авангард».

Ольга Воробьева