Двигатели ярославского производства установили на семь железнодорожных машин в 2025 году

РЖД и Ярославский моторный завод реализуют программу импортозамещения двигателей для ремонтной техники. В этом году на семь путевых машин на Северной железной дороге установлены новые дизельные двигатели взамен выработавших ресурс. Всего в программу входят 23 машины – это экскаваторы на комбинированном железнодорожно-автомобильном ходу и машины для выправки рельсов «Дуоматик» и «Унимат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Первые два тестовых агрегата на машины СЖД были установлены в 2023 году. В 2024 году ярославскими двигателями оснастили 11 единиц техники, в этом году – семь. Планируется установить новые двигатели еще на 3 машины в следующем году.

В рабочих условиях установленные двигатели подтвердили заявленные производителем характеристики. Агрегаты полностью совместимы с машинами, являются более современными и поэтому используют меньше топлива при большей мощности (мощность устанавливаемых двигателей выше мощности штатных на 5-15%), имеют более высокий класс экологичности Евро-4, увеличенный ресурс использования между капитальными ремонтами.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога