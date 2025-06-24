Девелопер AVA завершил проект в микрорайоне Северный

Передача последних двух корпусов проекта ЖК «Зеленодар» завершилась традиционным Днем новосела для развития атмосферы добрососедства в проектах застройщика.

Фото: пресс-служба девелопера AVA

Праздничное мероприятие объединило более 300 семей жилого комплекса.

Кульминацией праздника стало открытие основного арт-объекта центральной аллеи ЖК «Зеленодар» - сухого музыкального фонтана, который стал новой достопримечательностью для всех жителей комплекса.

В 2025 году День двора стал четвертым традиционным праздником, который организован девелопером AVA для новоселов.

«Сегодня все больше людей выбирают для жизни спальные современные районы с собственной инфраструктурой в экологически чистых локациях, чтобы с одной стороны чувствовать ритм большого города, а с другой - растить детей и жить в благоприятной экологической среде. В этом смысле проект отвечает всем актуальным запросам покупателей. Концепция проекта «город в городе» предусматривает современные требования к реализации таких комплексных проектов, давая возможность жить, работать и решать все бытовые вопросы в своем доме. Мы старались сделать жилой комплекс таким, чтобы нам хотелось жить в нем самим. И мы верим, что новоселы по достоинству оценят результаты нашего труда», - отметил руководитель генерального подряда Александр Козак.

ЖК «Зеленодар» введен в эксплуатацию

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