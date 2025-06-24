Василий Церетели утвержден в должности президента Российской академии художеств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил художника Василия Церетели в должности президента Российской академии художеств (РАХ), сообщили в Telegram-канале правительства.

По итогам общего собрания членов РАХ господин Церетели был избран на новый пост на пять лет. По уставу академии, президент утверждается и освобождается от должности решением правительства.

С 1997 по 2025 год РАХ возглавлял дед новоизбранного президента академии — скульптор Зураб Церетели. С 2009 года Василий Церетели занимал должность вице-президента академии, а после смерти родственника стал исполняющим обязанности президента.

Василию Церетели 47 лет. Он является выпускником Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке. Художник объяснил, что «сделал ставку на общее дело», поэтому перестал заниматься собственным творчеством. Господин Церетели стал самым молодым президентом Российской академии художеств за всю ее историю.

Подробнее о смене руководства в РАХ — в материале «Художественное престолонаследие».

Степан Мельчаков