Кремль приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем

Россия приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем, если его действительно удалось достичь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, именно к этому Москва призывала с самого начала. Представитель Кремля выразил надежду, что прекращение огня будет устойчивым.

«Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому здесь мы ничего не можем сказать, но мы с самого начала призывали к тому, чтобы военные решения проблемы были отброшены и чтобы были абсолютно исключены какие-либо неспровоцированные нападения на государство, в данном случае на Иран. И чтобы решение и урегулирование имеющихся проблем осуществлялось политико-дипломатическими средствами»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Рано утром 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу. Cпустя пару часов ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном двух ракет по израильской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать» — нанести «мощные удары» в центре Тегерана. При этом иранские власти только после этого официально подтвердили согласие на перемирие.

Лусине Баласян