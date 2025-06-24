Проезд по участку трассы Сарапул—Воткинск ограничили на время дорожного ремонта

Начался дорожный ремонт на участке трассы Сарапул—Воткинск от старого железнодорожного переезда вблизи дороги Воткинск—Чайковский до поворота на село Перевозное, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Протяженность объекта — 4,6 км. На участке установили дорожный знак «Въезд запрещен». Ограничения не затрагивают рейсовые пассажирские перевозки, а также перевозки продуктов питания, лекарств, кормов для животных, почты, сельскохозяйственной техники, товаров первой необходимости.

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«В настоящий момент ликвидируем недействующий на протяжении более 10 лет железнодорожный переезд, который имел очень крутой подъем и, соответственно, мешал движению транспорта, в особенности большегрузов. На самом деле, от переезда осталась только насыпь — рельсы уже разобраны давно. Насыпь полностью убираем, на высоту 1 м занижаем и выводим к параметру существующей дороги»,— рассказал специалист подрядной организации Роман Агафонов.

Старый грунт заменят на новый строительный материал, после чего начнут усиление дорожной конструкции методом холодной регенерации. Далее на участке уложат двухслойный асфальт.

Член штаба Народного фронта в Удмуртии Андрей Цаплин рассказал, что еще несколько недель назад по участку можно было проехать, но сейчас «это сделать непросто — дорога очень разбита». «Специалисты говорят о большегрузах, идущих с существенным перевесом, продавливающих дорогу. Если не контролировать это, то год-два — и даже очень хорошей дороги не будет»,— сказал он. В районе поселения Нива обустроят остановочные комплексы и подходы к ним с пешеходным переходом.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ) в 2025 году в Удмуртии отремонтируют 62 дорожных объекта общей протяженностью 106,4 км, а также установят два автоматических пункта весогабаритного контроля на дорогах Завьялово—Гольяны и Ижевск—Ува.